В центре по борьбе с дезинформаций при СНБО опровергают сообщение Минобороны РФ о подготовке Украиной провокаций на Запорожской АЭС в ближайшие дни.

Об этом говорится в сообщении центра в Facebook.

"Учитывая установление фактов почти непрерывных провокативных обстрелов Запорожской АЭС оккупационными войсками, сообщение о провокациях Силами обороны Украины не соответствует действительности и является откровенной дезинформацией!", - говорится в сообщении, к которому прикреплена картинка с текстом, что это сама РФ может готовить провокации.

Ранее украинская разведка заявляла, что в Энергодаре оккупанты готовили некую провокацию. Они подогнали самоходную артиллерийскую установку "Пион" с нанесенной белой краской буквой "Z". На САУ поднят сине-желтый украинский флаг. Очевидно, она будет использоваться для очередных провокаций с целью обвинения ВСУ.

Накануне Минобороны РФ допустило остановку ЗАЭС, где сейчас работает только один блок.

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Ранее мы подводили итоги 175-го дня войны. Россияне пытались наступать к востоку от Чугуева в Харьковской области. На Донбассе наступление противника активизировалось практически по всему фронту. В ГУР Минобороны заявили, что в ближайшее время на фронте можно ожидать "острых событий". Советник главы ОП Михаил Подоляк анонсировал новые взрывы Крыму в течение 2-3 ближайших месяцев. А глава Минобороны Алексей Резников сказал, что исключает заморозку войны в Украине.

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