Гендиректор МАГАТЭ Рафаель Гросси готов возглавить делегацию на Запорожскую АЭС. Об этом сообщил в Twitter глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по итогам телефонного разговора с Гросси.

"Во время нашего звонка Гросси сообщил мне, что, отвечая на приглашение Украины, он готов возглавить делегацию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Я настоял на срочности работы миссии по угрозам ядерной безопасности, спровоцированными военными действиями РФ", - написал Кулеба.

Ранее Гросси призывал Украину и Россию позволить миссии экспертов посетить станцию как можно скорее и высказывал готовность возглавить такую миссию.

А Украина выдвинула три условия для допуска инспекции МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Россия должна заявить, что принимает миссию МАГАТЭ без каких-либо условий.

Не чинить препятствий проходу миссии со стороны Украины (то есть со стороны Никополя). Видимо, имеется в виду прекращение обстрелов правого берега Днепра. Также нужно разминировать АЭС и подходы к ней (была информация, что станция заминирована).

Вывести войска, оружие и технику со станции.

После этого Минобороны РФ обвинило Киев в подготовке "провокации" на Запорожской АЭС на фоне визита генсека ООН в Украину.

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