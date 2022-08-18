Во Львове начались переговоры президента Турции Тайипа Эрдогана с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Об этом передает с места события телеканал A Haber.

По данным турецкого ТВ, Эрдоган в ходе визита во Львов предложит Зеленскому организовать его встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Другой турецкий телеканал CNN Turk, ссылаясь на источники, сообщал, что Путин и Зеленский могут провести встречу для определения "дорожной карты" по Украине.

Сначала президенты поговорят вдвоем, а потом к ним присоединится генсек ООН Антониу Гуттериш.

"Страна" разбиралась, какой же мирный план везёт на встречу с Зеленским президент Турции.

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