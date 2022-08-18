Появились подробности визита президента Турции Реджепа Эрдогана во Львов. Его кортеж уже прибыл во Львов из аэропорта польского города Жешув, где ранее в четверг приземлится его самолет.

Об этом сообщает телеканал "Хабертюрк".

Переговоры будут проходить в замке Потоцких во Львове (на фото). Сначала пройдет встреча Эрдогана с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которой планируется обсудить реализацию зерновой сделки, перспективы украинского урегулирования и двустороннее сотрудничество.

Вслед за ней начнутся переговоры в трехстороннем формате с участием генсека ООН Антониу Гутерриша, которые будет посвящены Украине.

По их завершении планируется заявление для прессы участников переговоров.

Отметим, что дворец Потоцких во Львове - очень кинематографичное место. В советские времена здесь снимали фильм "Д’Артаньян и три мушкетера" (дом де Тревиля).

А уже в независимой Украине - сериал "Слуга народа" с Зеленским в главной роли. Там по сюжету проходили многодневные переговоры с МВФ, по итогам которых Голобородько-Зеленский послал МВФ "в жопу".

Отметим, что Зеленский тоже уже прибыл во Львов и перед встречей с Эрдоганом посетил раненых украинских военных.

"Страна" разбиралась, какой мирный план везёт на встречу с Зеленским президент Турции.