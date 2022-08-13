Турция помешала Западу изолировать российскую экономику.

Об этом сообщает Bloomberg.

Издание пишет, что в первом полугодии экспорт турецких товаров в Россию достиг максимума за последние восемь лет.

"Золотое дно - хорошая новость для президента Реджепа Тайипа Эрдогана, стремящегося увеличить экспорт в рамках того, что он называет "новой экономической моделью". Но это расстраивает союзников Турции по НАТО в США и Европе, которые пытались выступить единым фронтом, чтобы изолировать российскую экономику с помощью санкций", – пишет Bloomberg.

Ранее "Страна" писала, что президент Турции Реджеп Эрдоган после недавних четырехчасовых переговоров в Сочи с российским коллегой президентом РФ Владимиром Путиным заявил о намерении троекратно увеличить товарооборот между странами.

Также мы сообщали, что Россия наращивает темпы поставки нефти в южную Европу в обход санкций. Отгрузки нефти проходят в порты Италии и Турции.

В связи с этим Запад обеспокоен углублением сотрудничества Турции и РФ.