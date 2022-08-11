Швеция и Финляндия пока не выполняют обязательства, которые они взяли на себя для снятия возражений со стороны Анкары на их вступление в НАТО.

Об этом заявил в четверг, 11 августа, глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, пишет агентство "Анадолу".

"Финляндия и Швеция все еще не предприняли конкретных шагов по договоренностям с Турцией", - заявил министр.

Чавушоглу добавил, что первое заседание совместного комитета трех стран для обсуждения данной проблемы запланировано на 26 августа.

Напомним, 9 августа президент США Джо Байден подписал протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО.

Ранее мы писали, что решение о принятии Финляндии и Швеции в НАТО было принято в июне, но для его ратификации нужно одобрение всех стран, входящих в альянс, включая Турцию, которая требует от этих стран выдачи курдских активистов, но пока не добилась этого.

Турция заявила, что заморозит процесс присоединения Швеции и Финляндии в НАТО, если они не выполнят взятые на себя обязательства.

Между тем Бундестаг и Бундесрат ратифицировали на национальном уровне протокол о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО. Таким образом Германия первой в НАТО ратифицировала протокол о присоединении Финляндии и Швеции к Альянсу.