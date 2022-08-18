Москва смягчила свою позицию в отношении возможной встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает телеканал CNN Turk.

Если раньше российская сторона настаивала, что сначала нужно составить дорожную карту на уровне делегаций, а потом можно провести встречу Путина и Зеленского, то теперь эта позиция изменилась, утверждают источники.

"Лидеры могут обсудить и определить дорожную карту. Затем делегации могут начать работу по воплощению этой дорожной карты в жизнь", — сообщают источники.

По данным телеканала, такую возможность Путин допустил на саммите с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, который прошел 5 августа в Сочи.



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