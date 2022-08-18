Россия заявила о готовности к прямым переговорам президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает CNN Türk со ссылкой на источники.

Путин якобы намекнул на переговорах с президентом Турции Реджепом Эрдоганом 5 августа, что может встретиться с Владимиром Зеленским.

"Теперь, чтобы остановить войну, российская сторона заявила: "Лидеры могут обсудить и определить дорожную карту. Затем делегации могут начать работу по воплощению этой дорожной карты в жизнь", – заявили на канале.

По информации СМИ, именно встречу Путина с Зеленским собирается предложить украинскому президенту Эрдоган во время сегодняшних переговоров во Львове, куда президент Турции уже прибыл вместе с генсеком ООН. Турецкий телеканал A Haber со со ссылкой на источники в дипломатической среде сообщал, что Эрдоган предложит Зеленскому организовать его встречу с Путиным.

Как сказал Зеленский, до 24 февраля он неоднократно предлагал России закончить войну. Об этом он сказал в речи перед университетским сообществом Чили.

Ранее мы писали, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал четыре позиции, которые необходимы Киеву для переговоров с Россией. Одним из условием Украина выдвигает выход РФ из Крыма и Донбасса.

Также "Страна" сообщала, что, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Украина намерена вернуть оккупированные территории военно-дипломатическим путем: сначала нанести военное поражение армии РФ, а затем заключить соглашение.

Тем временем война в Украине продолжается уже 176-й день. "Страна" следит за происходящим 18 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 175-го дня войны. Россияне пытались наступать к востоку от Чугуева в Харьковской области. На Донбассе наступление противника активизировалось практически по всему фронту. В ГУР Минобороны заявили, что в ближайшее время на фронте можно ожидать "острых событий". Советник главы ОП Михаил Подоляк анонсировал новые взрывы Крыму в течение 2-3 ближайших месяцев. А глава Минобороны Алексей Резников сказал, что исключает заморозку войны в Украине.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что написала Washington Post о подготовке войны и почему это бьет по Зеленскому.