Президент Владимир Зеленский заявил, что до 24 февраля неоднократно предлагал России закончить войну.

Об этом он сказал в речи перед университетским сообществом Чили, сообщает Офис президента в своем Telegram-канале.

"Не счесть, сколько раз до 24 февраля я предлагал России закончить войну и договориться о мире. В разных форматах, при разном посредничестве… Но руководство России избрало террор, а не соглашение", – сказал президент.

Ранее мы писали, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал четыре позиции, которые необходимы Киеву для переговоров с Россией.

Также "Страна" сообщала, что, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Украина намерена вернуть оккупированные территории военно-дипломатическим путем: сначала нанести военное поражение армии РФ, а затем заключить соглашение.

При этом президент Турции Эрдоган на встрече с Владимиром Зеленским и генсеком ООН Гутерришем хочет обсудить дипломатическое урегулирование конфликта в Украине.

Война в Украине продолжается уже 175-й день. "Страна" следит за происходящим 17 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 174-го дня войны. Вчера был нанесен новый удар по военным объектам РФ в Крыму. С утра взорвался склад боеприпасов под Джанкоем. Российское Минобороны заявило о диверсии. РФ нанесла массированные ракетные удары по Харькову и Житомирской области, где попадание пришлось по военному аэродрому. Президент Владимир Зеленский ответил отказом на петицию с призывом разрешить мужчинам выезжать из Украины, по его словам, это произойдет только после окончания действия военного положения.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, почему в Киеве начали сносить памятные знаки Михаилу Булгакову.