Восстановление Украины обойдется дороже, чем программа послевоенного восстановления Европы, или так называемый план Маршалла.



Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции в Берлине.



"Это будет большой задачей, которая лишь в незначительной мере сравнима с планом Маршалла. Это нечто большее. Это будет стоить миллиарды", - заявил он.



Ранее сообщалось, что правительство Шольца планирует совместно с Еврокомиссией провести в октябре в Берлине масштабную конференцию по восстановлению Украины.

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