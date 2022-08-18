В сети продолжается дискуссия, что на самом деле купил Сергей Притула на 600 млн гривен пожертвований украинцев - спутник, либо же право пользоваться спутниковыми снимками в течение года.

Нардеп от "Евросолидарности" Николай Княжицкий дал свое объяснение. По его словам, речь идет о годовой аренде "спутниковых возможностей". Примерно также как их арендуют телеканалы для трансляции сигнала.

Также он приводит пресс-релиз компании финской компании-производителя спутников ICEYE, в котором говорится, что контракт, подписанный ими с Притулой, "предоставит правительству Украины полные возможности для одного из спутников ICEYE, который уже находится на орбите".

Уточняется, что речь идет о "спутниковых изображениях".

"В рамках соглашения ICEYE передаст полные возможности одного из своих поисково-спасательных спутников, уже находящихся на орбите, для использования правительством Украины в регионе. Кроме того, ICEYE предоставит доступ к своей группе спутников SAR, что позволит вооруженным силам Украины получать радиолокационные спутниковые изображения критических мест с высокой частотой повторного посещения", - говорится в релизе компании, который цитирует Княжицкий.

Напомним, что ранее шоумен Сергей Притула объявил, что 600 миллионов гривен, которые украинцы собрали на "Байрактары" (три единицы которых по итогу турки предоставили бесплатно) были потрачены на покупку спутника, что даёт доступ к годовой подписке к базе спутниковых снимков финского сервиса.

Он подчеркнул, что волонтеры долго консультировались с Минобороны, прежде чем выбрать, на что потратить деньги.