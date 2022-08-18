Притула объявил, что собранные украинцами деньги на "Байрактары" потратили на спутник
Шоумен Сергей Притула объявил, что 600 миллионов гривен, которые украинцы собрали на "Байрактары" (три единицы которых по итогу турки предоставили бесплатно) были потрачены на покупку спутника, что даёт доступ к годовой подписке к базе спутниковых снимков финского сервиса IcEye.
Он подчеркнул, что волонтеры долго консультировались с Минобороны, прежде чем выбрать, на что потратить деньги. Доступ к спутнику будет у Главного управления разведки Минобороны.
Отметим, что в сети уже возникли разночтения - что ж по итогу купили. Сам спутник, либо подписку на базу снимков. Или и то, и другое одновременно.
Притула пообещал позже раскрыть технические детали покупки.
Финская компания IcEye создана в 2014 году. Специализируется на производстве микроспутников.
Ранее мы рассказывали, как сотни тысяч поляков собрали деньги на "Байрактар" для ВСУ, а компания решила передать беспилотник бесплатно.
При этом в июле сообщалось, что пожертвования украинцев на счет ВСУ сократились в 16 раз. СМИ объясняли уменьшение финансовой поддержки армии усталостью украинцев от войны, общим уменьшением доходов, а также перечислениями на другие волонтерские или государственные инициативы в помощь армии.
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