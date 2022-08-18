Шоумен Сергей Притула объявил, что 600 миллионов гривен, которые украинцы собрали на "Байрактары" (три единицы которых по итогу турки предоставили бесплатно) были потрачены на покупку спутника, что даёт доступ к годовой подписке к базе спутниковых снимков финского сервиса IcEye.

Он подчеркнул, что волонтеры долго консультировались с Минобороны, прежде чем выбрать, на что потратить деньги. Доступ к спутнику будет у Главного управления разведки Минобороны.

Отметим, что в сети уже возникли разночтения - что ж по итогу купили. Сам спутник, либо подписку на базу снимков. Или и то, и другое одновременно.

Притула пообещал позже раскрыть технические детали покупки.

Финская компания IcEye создана в 2014 году. Специализируется на производстве микроспутников.

Ранее мы рассказывали, как сотни тысяч поляков собрали деньги на "Байрактар" для ВСУ, а компания решила передать беспилотник бесплатно.

При этом в июле сообщалось, что пожертвования украинцев на счет ВСУ сократились в 16 раз. СМИ объясняли уменьшение финансовой поддержки армии усталостью украинцев от войны, общим уменьшением доходов, а также перечислениями на другие волонтерские или государственные инициативы в помощь армии.

Война в Украине продолжается уже 176-й день. "Страна" следит за происходящим 18 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 175-го дня войны. Россияне пытались наступать к востоку от Чугуева в Харьковской области. На Донбассе наступление противника активизировалось практически по всему фронту. В ГУР Минобороны заявили, что в ближайшее время на фронте можно ожидать "острых событий". Советник главы ОП Михаил Подоляк анонсировал новые взрывы Крыму в течение 2-3 ближайших месяцев. А глава Минобороны Алексей Резников сказал, что исключает заморозку войны в Украине.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что написала Washington Post о подготовке войны и почему это бьет по Зеленскому.