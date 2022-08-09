Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что запуск завода по производству беспилотников Bayraktar возможен до конца 2023 года. Его строительство займет несколько месяцев.

Об этом он рассказал в интервью РБК.

По словам дипломата, производитель Baykar уже создал в Украине компанию, приобрел земельный участок и разработал проект будущего завода.

При этом беспилотники будут частично собираться из украинских комплектующих.

"Это было почти личное обязательство владельцев компании сделать это производство в Украине. И оно не только политическое, но и практическое, поскольку на значительной части моделей, которые будут производиться на этом заводе, будут стоять комплектующие украинского производства. Это могут быть двигатели, другие запасные части, колеса, много чего разного, что есть высокотехнологичное у нас, и может быть использовано для этих летательных аппаратов", - отмечает Боднар.

Напомним, сегодня Киев и турки утвердили соглашение по постройке завода "Байрактаров" в Украине.

После этого в Кремле пообещали разбомбить завод по производству Байрактаров, если его построят в Украине.

Строить завод по производству ударных беспилотников Bayraktar будет турецкая компания Baykar. Соответствующая договоренность с турецкой стороной была достигнута еще в 2021 году.

Теперь подписанное двустороннее соглашение направили в парламент на ратификацию.

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