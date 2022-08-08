Турецкая компания Baykar планирует построить в Украине завод по производству ударных беспилотников Bayraktar. Двустороннее соглашение по этому вопросу утверждено украинским правительством и направлено в парламент на ратификацию.

Об этом заявил в интервью "РБК Украина" посол Украины в Турции Василий Боднар.

"Буквально неделю назад правительство утвердило двустороннее соглашение и направило его в парламент на ратификацию, соглашение о строительстве самого завода", - сказал он.

Напомним, в июне министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что производитель "Байрактаров" в ближайшее время сосредоточится на потребностях ВСУ.

Также мы писали о том, что турецкий производитель "Байрактаров" обещал не продавать свои беспилотники России.

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