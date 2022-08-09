В Кремле пообещали разбомбить завод по производству Байрактаров, если его построят в Украине.

"В случае появления на Украине производства турецких беспилотников оно попадет под демилитаризацию", - заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя новость о выделении земли под строительство завода по производству Байрактаров.

Как писала "Страна", турецкая компания Baykar планирует построить в Украине завод по производству ударных беспилотников Bayraktar. Соответствующая договоренность с турецкой стороной была достигнута еще в 2021 году. В настоящее время продолжаются коммуникации между оборонными ведомствами Украины и Турции.

8 августа посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что правительство утвердило двустороннее соглашение о строительстве завода по производству Bayraktar в Украине и направило его в парламент на ратификацию.

Тем временем война в Украине продолжается уже 167-й день. "Страна" следит за происходящим 9 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 166-го дня войны. Активизировался фронт в районе Верхнекаменского под Северском. В Авдеевке шли сильные бои. По захваченным РФ южным регионам Украины были удары "Хаймарсами". РФ заявила, что при ударе по Винницкой области 7 августа были применены самые современные российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Это второе известное их применение по территории Украины. Назначенный РФ "глава администрации" Запорожской области Балицкий подписал распоряжение о подготовке к "референдуму" о вхождении в состав РФ.

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