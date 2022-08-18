США разрешили украинской армии использовать западное оружие для ударов по Крыму, если в Киеве сочтут это необходимым.

Об этом пишет издание Politico.

"Конечно, мы не выбираем цели, и все, что мы предоставили, предназначено для самообороны. Любая цель, которую они решат преследовать на суверенной украинской земле, по определению - самооборона", - сказал изданию чиновник Белого дома на условиях анонимности.

При этом он подчеркнул, что, согласно позиции США, Крым - это Украина.

Между тем в июле советник правительственной комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе Пол Массаро заявил, что Украине нужно позволить наносить удары по территории РФ, Беларуси и Крыма.

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