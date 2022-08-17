СБУ передала в суд дело о топ-чиновниках МВД, которых обвиняют в незаконной выдаче 700 разрешений на оружие. По данным спецслужбы, на этой схеме чиновники обогатились на 10 миллионов гривен.

Источники "Страны" в СБУ рассказали детали дела.

"По делу о торговле разрешениями фигурирует уже экс-заместитель руководителя департамента превентивной деятельности Андрей Аносов, бывший руководитель отдела по обороту оружия и инспектор", - сообщили источники "Страны" в правоохранительных органах.

По материалам СБУ наложен арест на банковские счета бывшего высокопоставленного чиновника в размере более 10 млн грн.

Напомним, что в начале июня глава МВД Денис Монастырский выступил за легализацию владения огнестрельным оружием.

После этого он обсудил эту идею с президентом Владимиром Зеленским. Отдельное внимание было уделено внедрению Единого реестра оружия с полноценным функционалом, который способен вывести взаимодействие граждан и органов полиции на качественно новый уровень в деле цивилизованного легального обращения оружия в Украине.

Также украинцы в "Дие" высказались за легализацию оружия в целях личной защиты.