До восьми миллиардов в месяц. Опубликованы коррупционные расценки на таможне во Львовской области
Бизнесмен Сеяр Куршутов опубликовал коррупционные расценки на таможне во Львовской области.
Пост появился в Фейсбуке.
"Платишь по вышеуказанным "тарифам" и завозишь без оплаты таможенных платежей", – написал Куршутов в соцсети.
Размеры взяток, по его данным, следующие:
- ткань - 350$ за m3, или 1$ за кг;
- одежда Китай - 350$ за m3;
- обувь Китай - 200$ за m3;
- одежда европейская - 350-400$ за m3;
- рабочая одежда/униформа - 10% от стоимости;
- автозапчасти - 1$ за кг;
- запчасти для сельхозтехники - 0,8$ за кг;
- шины новые - 0,7$ за кг;
- электронные сигареты - 6$ за кг;
- бытовая техника - 10% от стоимости;
- продукты - 10 грн за кг;
- бытовая химия, хозтовары - 0,5$ за кг, 10% стоимости;
- мебельная фурнитура - 1$ за кг;
- автозапчасти б/у - 0,5$ за кг;
- стоковая бытовая техника - 0,6$ за кг;
- мебель новая - 0,6$ за кг;
- колёса б/у, бытовая техника б/у, мебель б/у - 0,3$ за кг.
По подсчётам Куршутова, бюджет на этих схемах ежемесячно недополучает 7-8 миллиардов гривен.
Ранее "Страна" писала, что польские волонтеры, которые привозят в Украину гуманитарную помощь и помогают вывозить за границу наших беженцев, жаловались на взятки на украинской таможне.
Также мы сообщали, что на днях ГБР поймало на взятке начальника таможни в одесском порту.
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