Таможенники зарабатывают на ввозе разной продукции. Фото: Корреспондент

Бизнесмен Сеяр Куршутов опубликовал коррупционные расценки на таможне во Львовской области.

Пост появился в Фейсбуке.

"Платишь по вышеуказанным "тарифам" и завозишь без оплаты таможенных платежей", – написал Куршутов в соцсети.

Размеры взяток, по его данным, следующие:

  • ткань - 350$ за m3, или 1$ за кг;
  • одежда Китай - 350$ за m3;
  • обувь Китай - 200$ за m3;
  • одежда европейская - 350-400$ за m3;
  • рабочая одежда/униформа - 10% от стоимости;
  • автозапчасти - 1$ за кг;
  • запчасти для сельхозтехники - 0,8$ за кг;
  • шины новые - 0,7$ за кг;
  • электронные сигареты - 6$ за кг;
  • бытовая техника - 10% от стоимости;
  • продукты - 10 грн за кг;
  • бытовая химия, хозтовары - 0,5$ за кг, 10% стоимости;
  • мебельная фурнитура - 1$ за кг;
  • автозапчасти б/у - 0,5$ за кг;
  • стоковая бытовая техника - 0,6$ за кг;
  • мебель новая - 0,6$ за кг;
  • колёса б/у, бытовая техника б/у, мебель б/у - 0,3$ за кг.

По подсчётам Куршутова, бюджет на этих схемах ежемесячно недополучает 7-8 миллиардов гривен.

Скриншот из Фейсбука Сеяра Куршутова

Ранее "Страна" писала, что польские волонтеры, которые привозят в Украину гуманитарную помощь и помогают вывозить за границу наших беженцев, жаловались на взятки на украинской таможне.

Также мы сообщали, что на днях ГБР поймало на взятке начальника таможни в одесском порту.

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