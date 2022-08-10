Бизнесмен Сеяр Куршутов опубликовал коррупционные расценки на таможне во Львовской области.

Пост появился в Фейсбуке.

"Платишь по вышеуказанным "тарифам" и завозишь без оплаты таможенных платежей", – написал Куршутов в соцсети.

Размеры взяток, по его данным, следующие:

ткань - 350$ за m3, или 1$ за кг;

одежда Китай - 350$ за m3;

обувь Китай - 200$ за m3;

одежда европейская - 350-400$ за m3;

рабочая одежда/униформа - 10% от стоимости;

автозапчасти - 1$ за кг;

запчасти для сельхозтехники - 0,8$ за кг;

шины новые - 0,7$ за кг;

электронные сигареты - 6$ за кг;

бытовая техника - 10% от стоимости;

продукты - 10 грн за кг;

бытовая химия, хозтовары - 0,5$ за кг, 10% стоимости;

мебельная фурнитура - 1$ за кг;

автозапчасти б/у - 0,5$ за кг;

стоковая бытовая техника - 0,6$ за кг;

мебель новая - 0,6$ за кг;

колёса б/у, бытовая техника б/у, мебель б/у - 0,3$ за кг.

По подсчётам Куршутова, бюджет на этих схемах ежемесячно недополучает 7-8 миллиардов гривен.

Ранее "Страна" писала, что польские волонтеры, которые привозят в Украину гуманитарную помощь и помогают вывозить за границу наших беженцев, жаловались на взятки на украинской таможне.

Также мы сообщали, что на днях ГБР поймало на взятке начальника таможни в одесском порту.