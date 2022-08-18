Член Палаты представителей США от республиканцев от штата Вайоминг и дочь бывшего вице-президента США Лиз Чейни, считавшаяся одним из главных критиков экс-президента Дональда Трампа, проиграла на праймериз в своем штате. Несмотря на это она заявила, что вскоре примет решение об участии в президентских выборах - 2024.

Об этом пишут американские издания.

На праймериз в штате Вайоминг соперница Чейни Хэрриет Хейджман получила 66% голосов. Чейни признала поражение.

В свою очередь Хейджман поблагодарила за поддержку Трампа.

"Ясная, последовательная поддержка, которую он оказывал с самого начала, позволила нам сегодня одержать победу", - отметила политик.

Трамп поблагодарил республиканцев из Вайоминга за то, что те не стали голосовать за Чейни.

"Лиз Чейни должно быть стыдно за то, как она себя вела, за ее злобные и лицемерные слова и действия. Теперь ее, наконец, ждет политическое забвение... Спасибо, Вайоминг", - написал он в своей соцсети.

Американская пресса отмечает, что поражение Чейни – это большая победа Трампа. Именно она считалась главным его критиком среди республиканцев в конгрессе. Изначально Чейни его поддерживала, однако после беспорядков в Вашингтоне 6 января 2021 года она обвинила в их организации Трампа, а затем голосовала за его импичмент. Кроме того, Чейни не поддерживала утверждения экс-президента о том, что он якобы выиграл выборы 2020 года.

По словам Чейни, она намерена "принять решение в ближайшие месяцы" по поводу предстоящих выборов президента. Она также заявила, что намерена "сделать все возможное, чтобы Трамп не попал в Овальный кабинет".

"Дональд Трамп продолжает представлять очень серьезную угрозу, риск для нашей республики, и я думаю, что для победы над ним необходим широкий и сплоченный фронт республиканцев, демократов и независимых. Частью всего этого я и намереваюсь быть", - сказала она.

Чейни добавила, что в ближайшие несколько месяцев будет завершать свою работу в Конгрессе, в том числе связанную с расследованием событий 6 января 2021 года.

"Я хочу добиться того, чтобы люди по всей стране понимали все возможные последствия того, что стоит перед нами, и понимали масштабы, до которых дошла одна политическая партия - моя партия, которая реально стала культом личности. Мы должны вернуть эту партию на то место, где мы исповедуем ценности и придерживаемся принципов, на которых она была основана", - заявила политик.

Газеты США считают, что Чейни сформирует новую антитрамповскую группу. Некоторые стратеги Республиканской партии говорят, что она может вызвать головную боль у Трампа как его главный антагонист, если он решит еще раз баллотироваться в президенты.

Ранее "Страна" сообщала, что Конгресс хочет помешать Трампу выставить свою кандидатуру на выборы президента США в 2024 году.

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