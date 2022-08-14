Вокруг экс-президента США Дональда Трампа, который может составить конкуренцию на следующих выборах Байдену, продолжают накаляться страсти.

После обысков ФБР в его резиденции во Флориде, которые многие посчитали классическим давлением властей на лидера оппозиции с целью сорвать его выдвижение, Трампу грозят тюремным сроком из-за возможного нарушения закона о шпионаже.

Против него расследуется дело о пропаже секретных документов из Белого дома в его бытность главой государства. Washington Post со ссылкой на источник пишет, что эти документы касались ядерного оружия.

Узнавали, что вероятнее для Трампа - сесть в тюрьму или вернуться в президентское кресло.

"Темные времена"

По данным BBC, среди изъятых материалов - четыре файла с документами повышенной секретности, три - с пометкой "секретно" и три - с конфиденциальной информацией.

Некоторые документы, изъятые ФБР, помечены как "TS/SCI", что означает информацию, распространение которой может нанести серьезный ущерб национальной безопасности США.

Кроме секретных файлов, в списке изъятого - более 20 коробок с различными вещами, папка с фотографиями, написанная от руки записка, содержание которой не раскрывается, материалы с некой информацией о президенте Франции и письмо о помиловании, написанное от имени давнего союзника Трампа Роджера Стоуна.

Это лоббист и политический консультант Республиканской партии. Он был арестован в январе 2019 года в ходе расследования спецпрокурора Роберта Мюллера по обвинению в сотрудничестве с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем и их совместной деятельности по дискредитации соперницы Трампа в борьбе за пост президента Хиллари Клинтон.

Адвокат Стоуна уже заявил, что ни ему, ни его клиенту ничего не известно ни о каком прошении о помиловании, якобы найденном на вилле Трампа.

Одновременно демократы инициировали против Трампа слушания в Конгрессе о захвате Капитолия в январе 2021 года. Там пытаются доказать, что экс-президент был в курсе штурма и не препятствовал ему (а то и направлял).

После обыска дома Трамп заявил о "темных временах", но уточнил, что "не чувствует себя побежденным".

Напротив, экс-президент "еще больше настроен на участие в президентской гонке", заявил конгрессмен Джим Бэнкс в интервью Fox News.

Обыски у Трампа возмутили республиканцев.

Так, губернатор Флориды республиканец Рон Десантис назвал США "банановой республикой" и выразил недовольство использованием федеральных ведомств против "оппонентов режима" из-за произошедшего.

Сам бывший президент сейчас активно возвращается в политику и ездит по стране с выступлениями, где критикует демократов и Байдена.

"Я противостоял бюрократической коррупции в Америке, я вернул власть народу и по-настоящему помог нашей стране, чего мы никогда раньше не видели. Истеблишмент ненавидел меня за это. Теперь, когда они наблюдают, как одобренные мной кандидаты одерживают большие победы и видят мое доминирование во всех опросах, они снова пытаются остановить меня и Республиканскую партию. Беззаконие, политические преследования и охота на ведьм должны быть осуждены и прекращены. Я буду продолжать бороться за великий американский народ!", - заявил Трамп.

Накануне рейда ФБР он выпустил видео, в котором назвал США в эпоху байденизма "нацией в упадке" - которая на фоне афганского фиаско и украинского кризиса превращается в "посмешище" для остального мира. Трамп пообещал не сдаваться и призвал американцев "дружно бороться с тиранией".

"Байденфляция" и атака "режима"

В целом рекордная инфляция, которую в Америке назвали "байденфляцией", и напряженность в мире могут сказаться на шансах Байдена на переизбрание. По данным CNN, 75% сторонников Байдена против его выдвижения на второй срок. Однако действующий президент уверен в себе на фоне инцидентов с Трампом.

Впрочем, по опросам, 89% американцев не изменили своего отношения к Трампу по итогам расследования протестов шестого января на Капитолии.

На счет обысков в имении Трампа мнения неоднозначны.

Республиканский телеканал Fox News обвинил власть в "превращении правоохранительной системы в оружие", и даже либеральный Newsweek назвал Белый дом "режимом". Как пишет автор статьи Бен Вейнгартен, режим долго атаковал Трампа ложными обвинениями, затем сфальсифицировал выборы 2020 года, а теперь старается отжать Трампа от политики и, по возможности, посадить его в тюрьму.

Los Angeles Times уверяет, что обыск у Трампа означает, что против экс-президента ведется очень серьезное федеральное расследование, а это, в свою очередь, значит, что уже близко предъявление ему обвинений. И тогда, мол, можно Трампа и не сажать на реальный срок, но возможности снова стать президентом у него не будет. И это, по мнению издания, будет "концом долгого национального кошмара".

Судя по всему именно такой план у демократов и Байдена - остановить выдвижение Трампа в президенты через возбуждение против него уголовных дел.

Однако не факт, что он сработает. Особенно с учетом того, что уже осенью пройдут промежуточные выборы в Конгресс на которых, по прогнозам, республиканцы могут взять большинство в обоих палатах.

"Обыски у Трампа могут наоборот сыграть ему на руку, превратив его в жертву политических преследований. И уже играет - число пожертвований в его комитет политических действий "Спасти Америку" выросло и превысило 100 миллионов (правда, в связи с расследованием доступ к фондам могут ограничить). Также конфликт Трампа с Белым домом - очередной повод обвинить власти, которые апеллируют к защите демократии в мире, в двойных стандартах. Сам Трамп может объявить о походе в президенты после ноябрьских выборов в Конгресс, на которых республиканцы побеждают", - говорит "Стране" эксперт из вашингтонского центра целостности Питер Стоун.

Политолог Варр Уэбб называет возможную схватку Байдена и Трампа "битвой динозавров" (в 2024 году Байдену будет 82 года, Трампу - 78 лет).

"У Трампа могут быть проблемы с Министерством юстиции США, но он остается самым популярным республиканцем и фаворитом на выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии в 2024 году. И ситуация складывается не в пользу демократов, которым многие прочат потерю контроля над обеими палатами Конгресса. Из-за внутрипартийных разногласий правящая партия безуспешно пытается согласовать ключевые законопроекты, борется с инфляцией, наплывом мигрантов и кризисом в здравоохранении и внешней политике. И заявляет о якобы готовящихся фальсификациях в республиканских штатах. Опросы показывают, что большинство американцев не хотят, чтобы ни Трамп, ни Байден снова не баллотировались, но лишь немногие находят замену. Новых лидеров нет. В этом вакууме Байден и Трамп являются фактическими чемпионами", - сказал "Стране" Уэбб.

При этом согласно опросу Politico-Morning Consult, Трамп по-прежнему опережает всех кандидатов от своей партии в президентской гонке 2024 года, которая начнется сразу после промежуточных выборов.

"Почти с момента своей инаугурации бывший президент Дональд Трамп является королём Республиканской партии. Как на выборах 2018 года, так и на выборах 2020 года кандидаты, одобренные Трампом, побеждали почти на всех праймериз, в которых участвовали", - пишут аналитики ABC Маккензи Уилкс и Натаниэл Рэкич.

Эксперты говорят: с приближением промежуточных выборов в Конгресс демократы будут пытаться на допустить реванша оппонентов во главе с Трампом.

Есть мнение, что попытки обвинить Трампа в шпионаже могут стать поводом для демократов для перестройки под себя всей избирательной системы.

С одной стороны, демократы продвигают избирательную реформу, которая "федерализует" выборы в США и поставит их под контроль Вашингтона. С другой стороны, демократы надеются через суд или Конгресс запретить Трампу и близким к нему республиканцам в принципе избираться. Для этого они ссылаются на 14-ю поправку к Конституции США, где воспрещается идти на выборы тем, кто участвовал в мятеже против американского государства.

Нынешние события, говорят эксперты, грозят усугубить раскол и усилить напряжённость в США. А также еще больше мобилизовать противников Байдена.

"Сторонники Трампа - это ведь не только захватившие Капитолий "варвары с рогами". Это миллионы мирных граждан, те самые "средние американцы", которые не согласны с политикой Байдена. Многие остаются уверенными, что выборы украли, что Трампа преследуют. Поэтому могут начаться брожения внутри США, которые при радикальном сценарии могут привести к расколу государства. Кроме того, могут активизироваться вооружённые ультраправые и их стычки с крайне левыми, активистами BLM, что грозит стабильности США", - говорит "Стране" вашингтонский политолог Крис Ситтон.

"США уже очень похожи на банановую республику"

"Америка Байдена стремительно деградирует" - пишет The Spectator, анализируя причины глубокого кризиса американской политики, превратившейся в войну двух партий, которым "наплевать на реальные проблемы страны и мира". "США из великой державы становятся банановой республикой", - отмечает издание.

"Неудивительно, что Китай чувствует себя ободренным. Си Цзиньпин должен посмотреть на Америку и увидеть в ней не просто сверхдержаву в упадке, а геронтократию, потерявшую самообладание. На прошлой неделе 82-летняя Нэнси Пелоси посетила Тайвань, и тут же Китай активизировал свои военные учения вокруг Тайваньского пролива. Некоторые эксперты считают, что Китай использовал визит Пелоси как предлог для проведения репетиции вторжения. Хорошо сыграно, Нэнси!

Тем временем 79-летний главнокомандующий все больше и больше запутывается. На обратном пути из Кентукки старик не смог надеть куртку, когда выходил из вертолета и уронил свои солнцезащитные очки на асфальт. Едва ли проходит день без того, чтобы Байден каким-то образом не споткнулся, и все это усиливает непреодолимое ощущение того, что президент слишком дряхлый. Но не стоит его слишком жалеть.

Пожалейте семьи 12 400 американцев, которые были застрелены в этом году, поскольку преступность с применением огнестрельного оружия достигла уровня, невиданного в городах США с начала 1990-х годов. Или пожалейте американских младенцев, которых нельзя накормить. Вот уже несколько месяцев США испытывают острую нехватку детских молочных смесей. «Дети плачут, и дети голодны», - сказала Пелоси еще в мае. Сейчас середина августа, а кризис с детскими смесями все еще не разрешен. Такие проблемы не должны возникать в самой высокоразвитой капиталистической экономике в мире.

Соединенные Штаты - пока не банановая республика. Однако уже очень похожа на нее. ФБР провело обыск в резиденции Дональда Трампа, и этот рейд очень похож на то, что говорит Трамп, – акт политического запугивания, которого можно ожидать от диктатуры в развивающемся мире. Отчаянная попытка найти хоть что–то – что угодно! - что могло бы помешать Трампу снова баллотироваться в Белый дом в 2024 году.

В течение нескольких часов, как будто он знал, что это произойдет, Трамп опубликовал видео, которое больше всего напоминало объявление о президентской кампании. "Мы - нация, которая во многих отношениях стала посмешищем", - заявляет Дональд. "Но скоро у нас снова будет величие".

Беда в том, что все происходящее превращает американскую демократию в безжалостное перетягивание каната, в котором партия власти просто бесконечно преследует оппозицию, и никто никогда не решает проблемы страны. Ужасная история, которой является американская политика, продолжается", - пишет The Spectator.

Что ждет Украину

Свою роль играет геополитический фактор.

"На фоне напряжённости в мире (война России с Украиной, китайские угрозы Тайваню) есть риск Третьей мировой войны. В эти страшные времена ни Трамп, ни Байден не могут обеспечить необходимое лидерство. Байдену вспоминают катастрофическое отступление из Афганистана, Трамп слишком неустойчив и импульсивен", - говорит Уэбб.

Для Украины, считают эксперты, могут быть свои последствия.

"Нынешняя администрация настроена на затяжной конфликт в Украине и всеми силами будет стараться не допустить столкновения с Россией, а значит темпы поставок оружия скорее всего не будут расти, но и переговоры с Москвой у Байдена отвергают. Трамп в свою очередь уверен, что нужно было договариваться с Путиным, чтобы не допустить войны. Поэтому в случае его победы не исключена некая сделка с Россией наподобие корейского сценария и в итоге перемирие", - говорит нам Стоун.