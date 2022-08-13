Бывший президент США Дональд Трамп может оказаться в тюрьме.

Об этом пишет Politico.

Издание сообщает, что ФБР расследует возможное нарушение Трампом закона о шпионаже, а обвинение по этой статье грозит экс-президенту тюремным сроком.

Ранее журналисты сообщали, что агенты ФБР провели обыск в поместье экс-президента США по наводке тайного осведомителя. Они искали документы, которые касались ядерного оружия.

ФБР в ходе обыска в поместье экс-президента США Дональда Трампа во Флориде обнаружило 11 комплектов секретных документов, включая несколько с пометкой "совершенно секретно".

Между тем конгрессмены потребовали от главы ФБР отчитаться об обысках в имении Трампа и назвали их беспрецедентными.