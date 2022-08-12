ФБР в ходе обыска в поместье экс-президента США Дональда Трампа во Флориде обнаружило 11 комплектов секретных документов, включая несколько с пометкой "совершенно секретно".

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Обнаруженные документы могут храниться только в специальных правительственных помещениях, пишет издание. Всего из поместья Трампа вынесли десять ящиков бумаг.

WSJ также сообщает, что некоторые из документов содержат информацию о французском президенте Эммануэле Макроне.

Другие американские медиа объясняют, почему генпрокурор США Меррик Гарланд выступил с публичным заявлением по поводу обыска в имении Трампа, хотя, согласно стандартам его ведомства, не должен комментировать обстоятельства незакрытого расследования.

В США прозвучали предположения, что ФБР могло подбросить улики в резиденцию Трампа. Генпрокурору после этого пришлось заявить, что оснований для таких версий нет - ведь при обыске присутствовал адвокат Трампа.

Также Гарланд настаивает на преданию найденных документов публичной огласке. Трамп и его команда юристов должны были до сегодняшнего дня ответить, согласны ли они с этим. Сам Трамп уже заявил, что не будет возражать против публикации.

Ранее журналисты сообщали, что агенты ФБР провели обыск в поместье экс-президента США по наводке тайного осведомителя. Они искали документы, которые касались ядерного оружия.

Между тем конгрессмены потребовали от главы ФБР отчитаться об обысках в имении Трампа и назвали их беспрецедентными.