Агенты ФБР провели обыск в поместье экс-президента США Дональда Трампа по наводке тайного осведомителя. Они искали документы, которые касались ядерного оружия. Но что именно было в них и что нашли в особняке у Трампа на этот счёт - не сообщается.

Об этом пишет Washington Post со ссылкой на источник.

Этот обыск - сейчас тема номер один в Штатах. Многие расценили его как давление на оппозиционного кандидата с целью сорвать его выдвижение на следующих выборах президента.

Напомним, против Трампа расследуется дело о пропаже секретных документов из Белого дома в его бытность главой государства.

Обыски проходили в его поместье Мар-а-Лаго. В понедельник, 8 августа, Трамп заявил, что его имение обыскали агенты ФБР, при этом они не позволили никому, включая адвокатов, присутствовать при обысках.

По словам конгрессмена Джима Бэнкса в интервью Fox News, Трамп после обысков "не чувствовал себя побежденным". Напротив, он "еще больше настроен на участие в президентской гонке". Конгрессмен также добавил, что Трамп анонсировал своим соратникам решение, которое им понравится, и о котором он сообщит уже в скором времени.

Вскоре после этого конгрессмены потребовали от главы ФБР отчитаться об обысках в имении Трампа и назвали их беспрецедентными.

А губернатор Флориды Рон Десантис из Республиканской партии встал на защиту Трампа и осудил обыск в его имении во Флориде. Он считает, что США стали "банановой республикой".

После обыска в имении Дональд Трамп поехал давать показания к генеральному прокурору.