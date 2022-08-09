ФБР нагрянуло с обыском в дом Дональда Трампа во Флориде. Самого экс-президента не было дома.

Об этом сообщает CNN.

По его словам, агенты взломали ему сейф. Дом обыскивало более ста человек, что привело в ужас персонал поместья.

СМИ пишут, что в у Трампа искали секретные документы, которые он якобы вынес из Белого дома.

Отметим, что бывший президент сейчас активно возвращается в политику и ездит по стране с выступлениями, где критикует демократов и Байдена.

Одновременно демократы инициировали против Трампа слушания в Конгрессе о захвате Капитолия в январе 2021 года. Там пытаются доказать, что экс-президент был в курсе штурма и не препятствовал ему (а то и направлял).

После обыска дома Трамп заявил о "темных временах".

Напомним, что Трампа обвинили в смыве важных документов в унитаз, когда он был президентом. Об этом пишет в своей новой книге о политике обозреватель New York Times Мэгги Хаберман. Якобы сотрудники Белого дома во времена президентства Дональда Трампе находили в уборных следы уничтоженных документов, были опубликованы две фотографии с кусками бумаги в унитазе.

В окружении Трампа заявили порталу, что попытка рекламировать книгу с помощью туалетных фото похожа на отчаяние, а люди продолжают фабриковать истории о нем ради анти-Трамповой повестки.

А недавно Трампа обвинили в попытке уйти от налогов, когда он похоронил свою первую жену в гольф-клубе.