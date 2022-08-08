Сотрудники Белого дома во времена президентства Дональда Трампе находили в уборных следы уничтоженных документов.

Об этом пишет в своей новой книге о политике обозреватель New York Times Мэгги Хаберман.



"В новой книге о Трампе будет сообщено, что сотрудники Белого дома периодически обнаруживали комки бумаги, забившие туалет", - сообщает портал Axios.



Персонал был убежден, что засоры якобы дело рук самого Трампа, указывает издание, и публикует две фотографии с кусками бумаги в унитазе. Источники утверждают, что на одном из фото уборная в Белом доме, на другом - кадр из зарубежной поездки, пишет издание. Якобы репортеры узнали и почерк бывшего президента, указав, что записи сделаны чернилами из его любимой ручки, говорится в сообщении.

"Уничтожение записей, которые необходимо было хранить, потенциально незаконно", - говорится в сообщении.



В окружении Трампа заявили порталу, что попытка рекламировать книгу с помощью туалетных фото похожа на отчаяние, а люди продолжают фабриковать истории о нем ради анти-Трамповой повестки.

Ранее после того, как Трамп похоронил первую жену Ивану в гольф-клубе, американские СМИ обвинили его в попытке уйти от налогов.

Как сообщала "Страна", недавно в сети распространили фейковое письмо Трампа о болезни Джо Байдена.