Премьер Венгрии Виктор Орбан повторил заявление экс-президента США Дональда Трампа о наличии всего двух гендеров - мужского и женского.

Выступая на конференции консерваторов в Техасе, Орбан заявил, что "нам не нужно новых гендеров, нам нужно больше рейнджеров".

"Меньше дрэг-квин и больше Чаков Норрисов!", - сказал он.

Он также напомнил, что в Венгрии по конституции брак возможен только между мужчиной и женщиной.

Дрэг-квин - сленговое выражение, используемое для обозначения артистов (обычно мужского пола), использующих женские образы, переодеваясь в женскую одежду.

Ранее Орбан заявил, что без переговоров России и США в Украине никогда не будет мира.

Также он заявлял о провале стратегии Запада по Украине и призывал завершить войну переговорами между РФ и США.

Тем временем война в Украине продолжается уже 163-й день. "Страна" следит за происходящим 5 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 162-го дня войны. К югу от Балаклеи Харьковской области россияне пытались наступать и прорвать оборону ВСУ. В Генштабе заявили, что на Авдеевском направлении противник активизировал штурмовые действия для вытеснения украинских войск с занятых рубежей, чтобы захватить Авдеевку и Пески. Военный эксперт Олег Жданов сказал, что РФ намерена "повторить 24 февраля" и планирует наступление минимум на четырех направлениях. Британская газета Financial Times написала, что сейчас у Украины нет даже 30% тех вооружений, которые нужны для масштабного контрнаступления, поэтому оно будет только в следующем году.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.