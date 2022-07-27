Трамп образно объяснил, почему трансгендерам не место в спорте
Бывший президент США Дональд Трамп на примере тяжелой атлетики объяснил, почему трансгендеры в женском спорте – это несправедливо.
Он привел в пример женщину, которая долго и тяжело тренировалась, чтобы установить рекорд. В итоге ее достижение продержалось непревзойденным 11 лет. И тут пришел парень по имени Элис и с легкостью выжал вес больше.
Рассказывая эту историю, Трамп имитировал усилия штангиста мимикой и жестами.
Ранее Трамп в очередной раз выступил в поддержку традиционных ценностей. Он заявил, что верит в два гендера: есть мужчины и есть женщины.
Также он сказал, что США очень быстро "движутся в ад" и скоро от страны ничего не останется.