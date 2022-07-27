Бывший президент США Дональд Трамп на примере тяжелой атлетики объяснил, почему трансгендеры в женском спорте – это несправедливо.

Он привел в пример женщину, которая долго и тяжело тренировалась, чтобы установить рекорд. В итоге ее достижение продержалось непревзойденным 11 лет. И тут пришел парень по имени Элис и с легкостью выжал вес больше.

Рассказывая эту историю, Трамп имитировал усилия штангиста мимикой и жестами.

Ранее Трамп в очередной раз выступил в поддержку традиционных ценностей. Он заявил, что верит в два гендера: есть мужчины и есть женщины.

Также он сказал, что США очень быстро "движутся в ад" и скоро от страны ничего не останется.