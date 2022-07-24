Бывший президент США Дональд Трамп в очередной раз выступил в поддержку традиционных ценностей.

"Мы верим в два гендера. Есть мужчины и есть женщины", - заявил он перед участниками организации Turning Point Action, борющейся за эти самые ценности в студенческой среде.

"Вы не можете учить Библии, но вы можете учить детей тому, что Америка - это зло и что мужчины могут забеременеть. Разница между нашим движением и силами, с которыми мы боремся, не может быть более очевидной... Они верят в левую гендерную идеологию и ядовитую критическую расовую теорию. Мы верим в то, что есть мужчины и есть женщины", - сказал экс-президент США, надеющийся вернуться к власти на следующих выборах.

Напомним, в верхней палате Конгресса США поспорили относительно того, могут ли мужчины забеременеть. На слушаниях в Сенате по отмене права на аборты, состоявшихся 13 июля, профессор юриспруденции Калифорнийского университета в Беркли Хиара Бриджс заявила, что этот вопрос касается "людей с возможностью забеременеть".

"Вы имеете в виду женщин?" - поинтересовался сенатор-республиканец из Миссури Джош Хоули.

В ответ Бриджс начала перечислять гендеры и подчеркнула, что это затрагивает женщин лишь частично.

Ранее мы писали, что бывший президент США Дональд Трамп во время подготовки к выборам-2024, как и в своей первой предвыборной кампании, делает заявления против помощи Украине.

Также "Страна" сообщала, что крупная группа Демократической партии подала жалобу на Федеральную избирательную комиссию, обвинив ее в том, что та позволила экс-президенту Дональду Трампу нарушить закон о финансировании избирательной кампании, которую он еще не начал, но уже потратил политические пожертвования на президентскую заявку 2024 года.