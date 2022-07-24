"Есть мужчины и есть женщины". Бывший президент США Трамп выступил в поддержку традиционных ценностей. Видео
Бывший президент США Дональд Трамп в очередной раз выступил в поддержку традиционных ценностей.
"Мы верим в два гендера. Есть мужчины и есть женщины", - заявил он перед участниками организации Turning Point Action, борющейся за эти самые ценности в студенческой среде.
"Вы не можете учить Библии, но вы можете учить детей тому, что Америка - это зло и что мужчины могут забеременеть. Разница между нашим движением и силами, с которыми мы боремся, не может быть более очевидной... Они верят в левую гендерную идеологию и ядовитую критическую расовую теорию. Мы верим в то, что есть мужчины и есть женщины", - сказал экс-президент США, надеющийся вернуться к власти на следующих выборах.
Напомним, в верхней палате Конгресса США поспорили относительно того, могут ли мужчины забеременеть. На слушаниях в Сенате по отмене права на аборты, состоявшихся 13 июля, профессор юриспруденции Калифорнийского университета в Беркли Хиара Бриджс заявила, что этот вопрос касается "людей с возможностью забеременеть".
"Вы имеете в виду женщин?" - поинтересовался сенатор-республиканец из Миссури Джош Хоули.
В ответ Бриджс начала перечислять гендеры и подчеркнула, что это затрагивает женщин лишь частично.
Ранее мы писали, что бывший президент США Дональд Трамп во время подготовки к выборам-2024, как и в своей первой предвыборной кампании, делает заявления против помощи Украине.
Также "Страна" сообщала, что крупная группа Демократической партии подала жалобу на Федеральную избирательную комиссию, обвинив ее в том, что та позволила экс-президенту Дональду Трампу нарушить закон о финансировании избирательной кампании, которую он еще не начал, но уже потратил политические пожертвования на президентскую заявку 2024 года.