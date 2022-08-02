Первая жена Дональда Трампа Ивана была похоронена в золотом гробу в гольф-клубе экс-президента в Нью-Джерси. Похороны состоялись в прошлом месяце после панихиды в Верхнем Ист-Сайде.

Семью Трамп обвиняют в том, что у нее были скрытые мотивы для выбора поля для гольфа в качестве последнего пристанища Ивана.

Об этом сообщает издание Fortune.

Первая жена Трампа и мать троих его старших детей Дональда-младшего, Иванки и Эрика скончалась в июле. Ее похоронили в гольф-клубе Трампа в Бедминстере, штат Нью-Джерси. Могила находится не слишком далеко от главного здания клуба.

Документы, опубликованные в США, показывают, что семейный траст Трампа пытался определить собственность в Хакетстауне примерно в 20 милях от поля для гольфа, где похоронена Ивана, как некоммерческую кладбищенскую компанию. Определение поля для гольфа как кладбища может предоставить бизнесу целый ряд налоговых льгот.

В соответствии с законодательством штата Нью-Джерси земля, используемая в качестве кладбища, освобождается от налогов на недвижимость и личное имущество, а также от налога с продаж, налога на наследство, налога на предпринимательскую деятельность и подоходного налога.

Имущество кладбища также освобождается от продажи в целях взыскания судебных решений, а трастовые фонды кладбища и доходы от траста освобождаются как от налогов, так и от продажи или конфискации для взыскания судебных решений против компании.

Брук Харрингтон, налоговый исследователь и профессор социологии в Дартмуте, считает, что использование поля для гольфа в качестве кладбища было способом уклонения от уплаты налогов.

Как писала "Страна", Трамп была найдена мертвой на лестнице в своем доме на Восточной 64-й улице недалеко от Центрального парка Нью-Йорка.

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