Стали известны подробности смерти первой жены Трампа Иваны Трамп, которая скончалась в возрасте 73 лет 14 июля.

Их приводит издание Washington Post.

По данным газеты, миссис Трамп была найдена без сознания на лестнице в своем доме на Восточной 64-й улице недалеко от Центрального парка Нью-Йорка после того, как в 12:40 в полицию поступил экстренный вызов.

Врачи констатировали смерть на месте происшествия, по словам двух сотрудников правоохранительных органов, осведомленных о деталях события.

Детективы полиции Нью-Йорка начали расследование и не обнаружили никаких признаков насильственного проникновения или явных признаков травмы, указывающей на преступление.

Офис судебно-медицинской экспертизы Нью-Йорка сейчас пытается определить, могло ли падение с лестницы способствовать смерти Иваны, заявили официальные лица.

Ранее "Страна" сообщала, что американский актер Тони Сирико, известный по сериалу "Клан Сопрано", умер в возрасте 79 лет.

Также мы писали, что в Доминиканской Республике скончался известный американский актер Рэй Лиотта. Ему было 67 лет.