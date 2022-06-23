Тело программиста, бизнесмена и основателя компании McAfee Джона Макафи до сих пор находится в испанском морге спустя год после смерти.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Ситуацию прокомментировала жена бизнесмена Дженис.

"Трудно выразить словами, какой была жизнь в последний год", - написала она в Твиттере.

Дженис призвала своих подписчиков подписать онлайн-петицию, чтобы оказать давление на испанские власти и заставить их выдать останки супруга.

Женщина подчеркнула, что до сих пор не было проведено независимое вскрытие тела Макафи для установления реальной причины его смерти.

Как писала "Страна", 75-летний создатель антивируса McAfee был найден мертвым в каталонской тюрьме Сан-Эстеве-Сесровиреса 23 июня 2021 года. Вскрытие показало, что он умер в результате самоубийства. Однако вдова бизнесмена опротестовала это заключение, утверждая, что он был убит. Тогда местный суд отклонил прошение о проведении дополнительной экспертизы, но семья Макафи подала апелляцию, решение по которой до сих пор не вынесено.

Смерть Макафи произошла на следующий день после того, как Верховный суд Испании одобрил его экстрадицию в США, где бизнесмена подозревают в налоговых преступлениях. Он был задержан в октябре 2020 года в аэропорту Эль-Прат и с тех пор находился в тюрьме в Барселоне.

К слову, вскоре после задержания он оставил запись в Твиттере на случай своей смерти. В ней он предупреждал, что не собирается сам обрывать свою жизнь.