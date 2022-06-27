В иорданском порту Акаба во время рутинной операции по транспортировке упала цистерна, наполненная токсичным газообразным веществом. В результате его утечки погибли люди.

Видео инцидента публикуют Ютуб-каналы.

На кадрах видно, как портовый кран грузит цистерну на борт корабля, но в какой-то момент она срывается, падает - и из нее вырываются клубы оранжевого цвета.

По данным местных властей и СМИ, в результате утечки ядовитого газа погибли 10 человек, 251 пострадал.

Пресса Иордании уточняет, что место утечки находится далеко от жилых кварталов.

Премьер-министр страны Бишар аль-Хасауне распорядился сформировать комитет по расследованию инцидента. Кроме того, за спасательными операциями следит наследный принц Иордании Хусейн ибн Абдалла.

Ранее "Страна" сообщала, что в Сумах трое взрослых и трое детей попали в больницу после отравления угарным газом.

Также мы рассказывали, что во Львовской области на автодороге Р-15 Ковель - Жовква, возле населенного пункта Великие Мосты, перевернулась фура с ядовитым веществом. На проезжую часть автотрассы вылилось большое количество маслянистой жидкости.