Япония не разрешит въезд в страну президенту России Владимиру Путину, если он захочет принять участие в государственных похоронах убитого экс-премьера Синдзо Абэ, которые пройдут 27 сентября.

Об этом пишет издание Nikkei.

Российскому президенту запрещено посещать страну из-за санкций, введенных в ответ на вторжение в Украину.

9 июля пресс-секретарь Путина Песков сообщал, что Путин не поедет на похороны Абэ. Однако тогда речь шла о частной церемонии, которая прошла 12 июля , и в которой принимали участие только близкие экс-премьера и его соратники.

Напомним, 8 июля в экс-премьера Японии Синдзо Абэ стреляли во время уличного выступления. Абэ получил тяжелое ранение в грудь и потерял сознание, его госпитализировали. Позже он скончался в больнице.

При задержании полицейскими убийца не оказывал сопротивления. Оружием преступления стало самодельное ружье с двумя стволами, хотя изначально пресса писала, что использовался дробовик. По словам очевидцев покушения, Ямагами дважды выстрелил политику в спину.

Покушавшийся на Синдзо Абэ признался в убийстве и назвал свой мотив. Убийца обосновал свои действия тем, что питает ненависть к определенной группе, с которой, по его мнению, был связан Абэ.

Абэ был премьером Японии с конца 2021 года по 2020-й.