В сети публикуют видео из китайских ночных клубов, где по случаю смерти Синдзо Абэ устраивают рейв-вечеринки.

На видео из одного из китайских клубов на фоне портрета погибшего в ходе покушения экс-премьера Японии танцует девушка в бикини, а ди-джей с микрофоном общается с посетителями, которые в это время веселятся.

В то же время западная пресса пишет, что в китайской соцсети Weibo местные националисты радуются смерти Абэ.

Абе за три месяца до смерти призывал США дать военные гарантии Тайваню.

"Некоторые называли его убийцу "героем", поскольку Абэ стал пионером внешней политики, направленной на противодействие растущему экономическому, дипломатическому и военному присутствию Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, что привело Пекин в ярость", - пишет Politico.

К тому же Абэ заявлял, что хочет, "чтобы Япония больше не была привязана к истории Второй мировой войны", в то время как миллионы китайцев погибли во Второй мировой от рук японских нацистов.

Напомним в экс-премьера Японии Синдзо Абэ стреляли во время уличного выступления. Абэ получил тяжелое ранение в грудь и потерял сознание, его госпитализировали.

СМИ сообщили, что политик умер в больнице. При задержании полицейскими убийца не оказывал сопротивления. Он дважды выстрелил политику в спину.

После этого покушавшийся на Синдзо Абэ признался в убийстве и назвал свой мотив. Убийца обосновал свои действия тем, что питает ненависть к определенной группе, с которой, по его мнению, был связан Абэ.