Всплывает больше подробностей об убийстве японского экс-премьера Синдзо Абэ. Его убийца рассказал на допросе, что мотивом стала якобы принадлежность Абэ к неназванной религиозной группе, из-за которой в семье стрелка начались финансовые проблемы.

Об этом пишет газета Kyodo.

Убийца заявил, что первоначально планировал стрелять не в политика, а в главу некой религиозной группы.

Но потом он принял решение стрелять в Абэ, поскольку считает бывшего руководителя страны причастным к этой организации.

Этой религиозной структуре мать убийцы пожертвовала крупную сумму денег, из-за чего обанкротилась, сообщил Тэцуя Ямагами полиции.

Ранее покушавшийся на Синдзо Абэ признался в убийстве рассказал, что питает ненависть к определенной группе, с которой, по его мнению, был связан Абэ.

Мы публиковали видео убийства бывшего премьера Японии. На кадрах видно, что первый выстрел не достиг цели, убийца лишь со второго раза смог тяжело ранить бывшего премьера, который позднее скончался от потери крови в больнице.

Абэ получил тяжелое ранение в грудь.

При задержании полицейскими убийца не оказывал сопротивления. Оружием преступления стало самодельное ружье с двумя стволами, хотя изначально пресса писала, что использовался дробовик. По словам очевидцев покушения, Ямагами дважды выстрелил политику в спину.