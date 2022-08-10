Бывшего президента США Дональда Трампа, в имении которого недавно прошел обыск, вызвали на допрос под присягой в рамках расследования, которое ведет генеральный прокурор Нью-Йорка в отношении его сделок в сфере недвижимости. Политик уже отправился к прокурору для дачи показаний.

Об этом сообщает издание The New York Times.

Гражданское расследование в Нью-Йорке ведет генеральный прокурор Летиция Джеймс. Оно включает обвинения в том, что компания Трампа Trump Organization искажала стоимость ценных активов (поля для гольфа и небоскребов), вводя в заблуждение кредиторов и налоговые органы.

Как пишет издание, на протяжении многих лет Трамп давал многочисленные показания по этому делу и несколько месяцев боролся за то, чтобы избежать дачи показаний именно на этой неделе, так как это может повлиять на исход расследования о его семейном бизнесе в сфере недвижимости. Ведь два дня назад, когда Трамп был в своем гольф-клубе в Нью-Джерси, сотрудники ФБР обыскали его дом во Флориде в рамках расследования дела о том, что он якобы забрал конфиденциальные материалы, покидая Белый дом.

Трамп отрицал правонарушение и обрушился с критикой на ФБР. А расследование прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс назвал политически мотивированной охотой на ведьм.

Ранее мы рассказывали, как обыски Трампа возмутили республиканцев: губернатор Флориды республиканец Рон Десантис в связи с ними назвал США "банановой республикой".

Также мы писали о том, что Трампа обвинили в смыве в унитаз важных документов, когда он был президентом.