Бывший президент США Дональд Трамп после обысков в своем поместье "не чувствует себя побежденным". Напротив, он "еще больше настроен на участие в президентской гонке".



Об этом заявил конгрессмен Джим Бэнкс в интервью Fox News.

Сам Бэнкс уже пообщался с Трампом после обысков.



"Он ничуть не казался поверженным — он был очень воодушевленным, в очень приподнятом настроении… Это был великолепный трехчасовой разговор о том, что сейчас делают республиканцы в палате представителей, чтобы вернуть себе большинство, и что мы собираемся делать с этим, когда выиграем", — сказал конгрессмен.

Конгрессмен также добавил, что Трамп анонсировал своим соратникам решение, которое им понравится, и о котором он сообщит уже в скором времени.

Напомним, ФБР на днях нагрянуло с обыском в дом Дональда Трампа во Флориде. Самого экс-президента не было дома.

Ранее мы рассказывали, как обыски Трампа возмутили республиканцев: губернатор Флориды республиканец Рон Десантис назвал США "банановой республикой".

Также мы писали о том, что Трампа обвинили в смыве важных документов в унитаз, когда он был президентом. Об этом написал в своей книге о политике обозреватель New York Times Мэгги Хаберман. Якобы сотрудники Белого дома во времена президентства Дональда Трампа находили в уборных следы уничтоженных документов, были опубликованы две фотографии с кусками бумаги в унитазе.