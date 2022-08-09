Губернатор Флориды Рон Десантис из Республиканской партии встал на защиту экс-президента США Дональда Трампа и осудил обыск в его имении во Флориде. Он считает, что США стали "банановой республикой".

Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

Как заявил Десантис, обыск в доме у Трампа является очередной эскалацией при использовании спецслужб в качестве оружия против политических оппонентов действующей власти.

"Это очередная эскалация при использовании федеральных ведомств в качестве оружия против политических оппонентов режима, в то время как с людьми, подобными Хантеру Байдену, церемонятся... Банановая республика", - написал губернатор в Twitter.

Губернатор Флориды Рон Десантис по опросам сейчас второй по популярности среди избирателей Республиканской партии после Трампа.

Как сообщала "Страна", ФБР нагрянуло с обыском в дом Дональда Трампа во Флориде. Самого экс-президента не было дома.

Члены палаты представителей конгресса США, представляющие Республиканскую партию, потребовали от директора ФБР Кристофера Рэя отчитаться о проведении обысков в имении Трампа. Республиканцы назвали действия сотрудников бюро беспрецедентными в истории страны.