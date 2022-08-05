СБУ 5 августа проводит обыски у бизнесмена Михаила Бродского по делу о незаконной добыче песка и неуплаты налогов в течение 2017-2019 годов.

Об этом сам Бродский заявил "Украинской правде".

Обыски проводятся в Киеве: в ресторане "Калина", Речпорте и у коммерческого директора Бродского.

По делу фигурирует не только Бродский, но и его сын. Сам бизнесмен заявил, что считает дело "заказом".

"Моя позиция, что это заказ. Ждем развития. У СБУ нет другой работы?" - сказал он.

Напомним, недавно одесского бизнесмена Бориса Кауфмана задержали на границе при попытке уехать в Грецию.

А офис Зе подтвердил, что указ о лишении гражданства бизнесмена Игоря Коломойского есть, но отказались его показать.

Война в Украине продолжается уже 163-й день. "Страна" следит за происходящим 5 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 162-го дня войны. К югу от Балаклеи Харьковской области россияне пытались наступать и прорвать оборону ВСУ. В Генштабе заявили, что на Авдеевском направлении противник активизировал штурмовые действия для вытеснения украинских войск с занятых рубежей, чтобы захватить Авдеевку и Пески. Военный эксперт Олег Жданов сказал, что РФ намерена "повторить 24 февраля" и планирует наступление минимум на четырех направлениях. Британская газета Financial Times написала, что сейчас у Украины нет даже 30% тех вооружений, которые нужны для масштабного контрнаступления, поэтому оно будет только в следующем году.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.