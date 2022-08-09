Члены палаты представителей конгресса США, представляющие Республиканскую партию, потребовали от директора Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофера Рэя отчитаться о проведении обысков в имении бывшего президента Дональда Трампа. Республиканцы назвали действия сотрудников бюро беспрецедентными в истории страны.

Об этом говорится обращении конгрессменов.

"Из недавних новостных сообщений члены конгресса узнали, что вы, будучи директором ФБР, распорядились о проведении обысков в личной резиденции бывшего президента США Дональда Трампа. В истории нашей страны такая акция носит беспрецедентный характер", - сказано в обращении, направленном от имени 12 американских законодателей.

В документе подчеркивается, что никто из членов профильных комитетов палаты представителей США "не в курсе каких-либо фактических или предполагаемых угроз национальной безопасности", которую якобы представляют имеющиеся в распоряжении у экс-главы государства документы или данные.



"Конгресс заслуживает того, чтобы немедленно получить от вас ответы по поводу действий, о которых вы распорядились. Поэтому настоящим мы запрашиваем у вас немедленно провести брифинг о любых угрозах нацбезопасности, которые послужили обоснованием для вашего решения", - говорится в обращении.



Ранее Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР. Газета New York Times со ссылкой на источники утверждает, что ФБР, скорее всего, заинтересовали документы, которые Трамп взял с собой из Белого дома.

Как писала "Страна", в доме бывшего главы кампании президента Трампа Пола Манафорта агенты ФБР провели обыск, изъяв документы и другие материалы.