Обыск в поместье Мар-а-Лаго бывшего президента США Дональда Трампа прошел на основании информации, которую предоставил тайный осведомитель Федерального бюро расследования (ФБР).

Об этом пишет американский журнал Newsweek со ссылкой на двух неназванных высокопоставленных чиновников.

Как рассказали источники издания, тайный осведомитель сообщил информацию не только о том, какие документы якобы скрывал бывший президент, но и о местоположении этих документов. Отмечается, что обыск был специально запланирован на время, когда Трамп будет в отъезде, хотя подготовка к его проведению началась несколько недель назад.

По данным неназванного собеседника издания, который проработал в ФБР 30 лет, руководители правоохранительной структуры в Вашингтоне и Майами полагали, что отсутствие у Трампа возможности вести съемку или препятствовать обыску снизит значимость операции, однако попытка не привлекать внимания к рейду провалилась.



"Они стремились избежать любого цирка в средствах массовой информации... Таким образом, несмотря на то, что с бюрократической точки зрения все было сделано верно, чтобы не допустить уничтожения документов, ФБР сами создали ту самую огненную бурю, которой пытались избежать", - цитирует журнал чиновника, проинформированного о расследовании и операции.

Оба высокопоставленных чиновника, на которых ссылается журнал, отметили, что обыск не имел "политических мотивов" и был направлен на возвращение документов, которые незаконно вывезли из Белого дома.

Вечером в понедельник Трамп заявил, что его имение обыскали агенты ФБР, при этом они не позволили никому, включая адвокатов, присутствовать при обысках.

Вскоре после этого конгрессмены потребовали от главы ФБР отчитаться об обысках в имении Трампа и назвали их беспрецедентными.

А губернатор Флориды Рон Десантис из Республиканской партии встал на защиту Трампа и осудил обыск в его имении во Флориде. Он считает, что США стали "банановой республикой".