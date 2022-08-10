В среду при рассмотрении гражданского иска, связанного с финансовой отчетностью компании Trump Organization, бывший президент Дональд Трамп, в имении которого недавно прошел обыск, отказался отвечать на вопросы генерального прокурора штата Нью-Йорк. Политик сослался на свое конституционное право не свидетельствовать против себя.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Трамп, его сын Дональд Трамп-младший и дочь Иванка Трамп пытались избежать показаний в рамках расследования генерального прокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс о том, завышала ли Trump Organization стоимость недвижимости для получения выгодных кредитов и занижала ли стоимость активов для получения налоговых льгот.

Несмотря на защиту Пятой поправки к Конституции, решение Трампа не отвечать на вопросы все же может иметь последствия. Если расследование приведет к судебному разбирательству, присяжные могут принять во внимание его молчание. В политическом плане это также может дать противникам повод думать, что Трампу есть что скрывать, поскольку он рассматривает возможность еще одного участия в президентских выборах в 2024 году.

Генпрокурор Джеймс заявила, что ее расследование выявило доказательства того, что компания Trump Organization, управляющая отелями, клубами для гольфа и другой недвижимостью, предоставляла банкам и налоговым органам недостоверную финансовую информацию для получения льгот.

Республиканец Трамп в своем заявлении отрицал правонарушения и пытался представить расследование демократа Джеймс как часть многолетней вендетты против него со стороны нее и других лиц, включая средства массовой информации.

По словам источника, знакомого с вопросом, Дональд Трамп-младший и Иванка Трамп в последние недели также давали показания в рамках расследования генпрокурора Нью-Йорка. СМИ не смогли выяснить, отказались ли они также отвечать на вопросы. Их брат Эрик Трамп более 500 раз ссылался на Пятую поправку, когда давал показания в октябре 2020 года.

"Страна" писала, что Трамп поехал давать показания к генеральному прокурору.

Ранее мы рассказывали, как обыски Трампа возмутили республиканцев: губернатор Флориды республиканец Рон Десантис в связи с ними назвал США "банановой республикой".