Президент США Джо Байден объявит об участии в следующих выборах после промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся 8 ноября.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на окружение американского лидера.

По данным издания, решимость Байдена снова баллотироваться укрепляется, несмотря на опросы, которые показывают, что большинство демократов предпочли бы другого кандидата, а не 79-летнего президента.

"Но близкие к Байдену люди описывают его как человека, воодушевленного недавними победами в законодательной, экономической и внешней политике и твердо намеренного снова не дать Трампу вернуться в Овальный кабинет", - пишет издание.

Ранее Дональд Трамп заявил, что мысленно уже принял решение об участии в президентских выборах.

При этом опросы показывают, что американцы не хотят видеть ни Трампа, ни Байдена кандидатами на следующих выборах.

При этом опрос показал, что Трамп находится в более прочном положении. 70% опрошенных заявили, что Байдену не следует баллотироваться на второй срок. 45% назвали Байдена плохим президентом, а 30% сказали, что он слишком стар. Четверть людей сказали, что пора что-то менять.

Также 60% избирателей говорят, что не хотят, чтобы Трамп снова баллотировался. Каждый третий опрошенный заявил, что это разделит Америку. 36% сказали, что он неустойчив, а 30% заявили, что Трамп несет ответственность за бунт в Капитолии 6 января 2021 года.

Но Трамп является явным фаворитом избирателей Республиканской партии на предварительных выборах среди других потенциальных кандидатов от республиканцев.