Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ФБР не было необходимости изымать документы в его имении: все было рассекречено, и он отдал бы их добровольно.

Между тем ордер на обыск имения Трампа был выписан в пятницу, 5 августа, а ФБР со следственными действиями прождало до понедельника, что породило критику в рядах сторонников политика, указавших, что пауза противоречит заявленной срочности.

Наказанием по статье о чувствительной информации, на которую в документе ссылается суд, может стать штраф или лишение свободы на срок до десяти лет, по статье об уничтожении или фальсификации документов - до 20 лет тюрьмы.

Ранее журналисты сообщали, что агенты ФБР провели обыск в поместье экс-президента США по наводке тайного осведомителя. Они искали документы, которые касались ядерного оружия.

Также СМИ писали, что что ФБР расследует возможное нарушение Трампом закона о шпионаже, а обвинение по этой статье грозит экс-президенту тюремным сроком.