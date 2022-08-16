Экс-президент США Дональд Трамп в годовщину смены власти в Афганистане не упустил шанс вновь выпустить в Джо Байдена пару критических стрел.

Дональд Трамп назвал состоявшийся при Байдене вывод войск из Афганистана "самым постыдным и унизительным" событием в истории Соединенных Штатов.

Кроме того, он заявил, что США после ухода из этой страны оставили захватившему власть "Талибану" "лучшее в мире оружие на сумму более 85 миллиардов долларов".

Ранее бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что за последние два года Соединенные Штаты превратились в посмешище для мира. Трамп также рассказал, что за последние два года американские граждане потеряли свободу слова и независимую прессу. Также был зафиксирован резкий скачок преступности и смертности, а также нелегальной миграции.

Помимо этого, недавно Дональд Трамп заявил журналу Intelligencer – New York, что "мысленно" принял решение насчет участия в президентских выборах 2024 года и думает, когда об этом объявить - до или после промежуточных выборов к конгресс осенью.

Между тем опросы показывают, что 71% жителей США не хотят, чтобы действующий президент страны Джо Байден баллотировался на второй срок в 2024 году. При этом 61% американцев полагают, что бывший президент Дональд Трамп тоже не должен баллотироваться в 2024 году.