Сегодня Белый дом объявит о выделении Украине дополнительно 775 миллионов долларов военной помощи.

Об этом сообщил представитель Минобороны США на брифинге.

Как стало известно, Вашингтон в рамках нового пакета помощи предоставит Украине боеприпасы для РСЗО HIMARS, 15 разведывательных беспилотников ScanEagle, ракеты Harm для борьбы с радарами, противотанковые комплексы TOW и одну тысячу переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Также было заявлено, что США изучают возможности поставок Украине новых видов вооружений, которые позволят изменить ситуацию на юге и востоке страны.

Ранее агентство Reuters сообщало о скором объявлении о новом пакете помощи.

Война в Украине продолжается уже 177-й день. "Страна" следит за происходящим 19 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 176-го дня войны. На Донбассе бои продолжались по всей линии фронта - от Северска до Угледара. Харьков и область подверглись массированным обстрелам. Ударами разрушены два общежития - в Салтовском и Слободском районах. Погибли и получили ранения десятки людей. Во Львове состоялась встреча Владимира Зеленского с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и генсеком ООН Гутерришем. А в ВСУ рассказали о концентрации вражеских С-300 у границ Украины и предупредили о возможном массированном обстреле.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что ждет жителей Украины зимой и как война повлияла на будущий отопительный сезон.