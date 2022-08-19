В пятницу, 19 августа, в Украине идет уже 177-й день войны с Россией.

На Донбассе бои продолжаются по всей линии фронта - от Северска до Угледара. Особенно достается Авдеевке, Бахмуту и окружающим населенным пунктам.

С обстрелами самая напряженная ситуация в Харькове и области, которые подверглись массированным ударам.

Вчера в Украину приезжали генсек ООН Гуттериш и президент Турции Эрдоган. Они встретились с Зеленским во Львове в трехстороннем формате.

Подробнее об этом читайте в итогах за 18 августа.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

19 августа

09:03 Британская разведка в новой сводке рассказывает о ситуации в Харькове:

Хотя линия фронта на этом участке мало сдвинулась с мая, Харьков был одним из самых часто обстреливаемых городов с начала вторжения, когда российские войска, вероятно, стремились добраться до окраин за 24 часа.

Харьков, расположенный примерно в 15 км от российской линии фронта, пострадал из-за того, что остается в пределах досягаемости большинства видов российской артиллерии.

Реактивные установки залпового огня и, как правило, неточное зональное оружие привели к разрушениям в больших частях города.

Российские силы относительно легко удерживают харьковский сектор, но продолжают проводить локальные атаки против украинских сил. Вероятно, они пытаются заставить Украину оставить значительные силы на этом фронте, чтобы не допустить их использования для контрудара где-либо еще.

09:00 Губернатор Виталий Ким сообщил, что в Николаеве, кроме удара по университету Петра Могилы, был прилет по промышленному предприятию.

В вузе ранена женщина. Обстрел города вёлся из систем С-300.

08:50 В результате обстрела Харькова утром 19 августа в городе разрушены здания одного из вузов и частного предприятия, пострадали частные дома, сообщает глава ОВА Олег Синегубов.

Россияне около 06:00 нанесли по города минимум пять ракетных ударов. В Киевском районе Харькова разрушено здание вуза, в Основянском - частного предприятия, в Немышлянском районе ракеты попали в два частных дома.

Сейчас известно об одном погибшем - женщине, которая работала охранником в образовательном учреждении.

В течение последних суток россияне продолжали бить из артиллерии по населенным пунктам Чугуевского, Харьковского, Богодуховского районов области. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки, горели трава и пшеница в поле. В Золочевской громаде в результате обстрелов вспыхнули пожары в помещении клуба, библиотеке и на полях.

В Печенегах Чугуевского района ранения получил 68-летний мужчина.

08:40 В Сети появились видео, снятое, как утверждается, на Запорожской АЭС. Там видны грузовики, которые расположены в машинном зале станции.

Американский телеканал CNN заявил, что смог подтвердить подлинность кадров.

"На кадрах показан один из шести машинных залов, расположенных на западной стороне атомной станции, расположенной в юго-восточном городе Энергодар. Каждый турбинный зал соединен и встроен в большое здание, в котором находится ядерный реактор.

Транспортные средства, которые выглядят как стандартные российские военные грузовики, стоят на дальнем западном краю здания на первом этаже, чуть более 400 футов (130 метров) от реактора.

На видео заметно не менее пяти автомобилей, один из которых обозначен военным символом "Z" , а рядом находятся по крайней мере две конструкции, похожие на палатки. Рядом с машинами стоят разные поддоны.

Из видео неясно, являются ли поддоны и палаткообразные конструкции частью российских вооруженных сил или связаны с работой электростанции", - сообщает CNN.

При этом в российских телеграм-каналах, близких к министерству обороны, говорится, что на видео - грузовики Росгвардии, но боеприпасов и тяжёлой техники, по заявлениям россиян, в них нет.

08:29 Последствия утренних ударов по неподконтрольной Горловке в Донецкой области. Сообщается, что погибла женщина.

08:24 Пять мирных жителей погибли под обстрелами на подконтрольной территории Донбасса за минувшие сутки.

Двое убиты в Авдеевке и по одному - в Первомайском, Дружбе и Зеленополье, сообщил губернатор Павел Кириленко.

В "ДНР" сообщают о таком же количестве погибших на их стороне.

Счёт раненым гражданским за сутки идёт на десятки. Власти Украины сообщают о десяти пострадавших, противник - о 23-х.

08:20 Последствия ночных ударов по Никополю и Зеленодольской громаде. Фото публикуют власти Днепропетровской области.

08:06 Британский журнал The Economist советует Украине оставить планы освободить Херсон в этом году.

Причина - "Россия перебросила войска в Херсон и окопалась". Поэтому ВСУ лучше рассчитывать на длительную осаду, чем на "блицкриг в степи".

Издание пишет, что разговорами о наступлении на Херсон Зеленский пытается показать прогресс западным союзникам и внутренним скептикам. А также сорвать "референдум" на захваченных территориях.

Но сейчас ситуация на фронтах тупиковая, поскольку обе армии устали в боях. И выйти из этого тупика ВСУ могут лишь в начале следующего года, когда в Британии пройдет обучение новый личный состав и будут сформированы дополнительные бригады.

Также The Economist призывает Запад "набраться терпения", потому что начинается "война на истощение".

При этом в статье признается, что западные правительства "могут нервничать по поводу сохранения общественной поддержки Украины, поскольку в зимние месяцы резко растут счета за отопление".

08:05 Путин приедет на Бали для участия в саммите G20. Об этом заявил президент Индонезии Джоко Видодо в интервью Bloomberg.

Такое свое очное присутствие подтвердил председатель КНР Си Цзиньпин.

Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк заявлял, что в случае присутствия на саммите G20 Путина Зеленский также может приехать.

На саммит украинского президента уже официально пригласила Индонезия.

Теперь интересно, какой будет позиция лидеров западных стран - особенно США - которым придется сесть с Путиным за один стол.

08:04 Утренний удар по Краматорску. Есть прилеты в учебные заведения, о жертвах не сообщается.

08:03 Сводка Генштаба ВСУ на утро 19 августа. Главное:

1. К юго-западу от Изюма противник возобновил наступление в сторону Барвенково: от Барабашовки на Карнауховку, а от Сулиговки - на Дубравное и Новую Дмитровку. Результат этих атак неизвестен.

2. Под Бахмутом противник вел наступательные бои в направлениях: Спорное – Выемка, Стряповка – Соледар, Владимировка – Соледар, Клиново – Бахмут, Вершина – Кодема.

Везде, как пишет Генштаб, успеха не имел и отошел. А вот от Покровского на Бахмутское (к востоку от Бахмута и к югу от Соледара) - бои продолжаются.

3. Продолжается наступление на поселок Первомайское под Авдеевкой (россияне идут со стороны Лозового, то есть с юго-востока).

4. В районе Угледара и Великой Новоселки идут танковые бои.

08:02 На въезде в Севастополь установили пост проверки документов для машин с украинскими номерами, пишут местные паблики.

Напомним, вчера, как сообщили "власти" города, в районе военного аэродрома Бельбек сбили беспилотник. Местные жители слышали хлопки.

08:01 В Николаеве - новый обстрел здания Черноморского национального университета.

Фото публикует мэр Александр Сенкевич.

08:00 Ближе к шести утра сегодня обстреляли Харьков. Попадания в Киевский, Основянский и Немышлянский районы.

"В одно случае имеем попадание в жилое строение, предварительно один человек пострадал. Так же есть прилет по инфраструктурному объекту. Там пожар", - сообщил мэр города Игорь Терехов.

По данным советника главы облсовета Натальи Поповой, есть один погибший.