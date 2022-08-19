"Глава ДНР" Денис Пушилин заявил, что воевавших за ВСУ иностранцев из Швеции, Хорватии и Великобритании, которых сейчас "судят" в "республике", тоже может ждать смертная казнь, как и уже приговоренных к ней граждан других стран.

Слова Пушилина цитируют российские СМИ.

Как сообщала "Страна", 115 августа в "ДНР" начался "суд", на котором в качестве подсудимых предстали гражданин Швеции Матиас Густавссон, Хорватии Векослав Пребег, а также граждане Великобритании Джон Хардинг, Эндрю Хилл и Дилан Хили.

В июне "Верховный суд ДНР" приговорил к смертной казни граждан Великобритании Шона Пиннера и Эндрю Хилла, а также марокканца Саадуна Брагима.

Война в Украине продолжается уже 177-й день. "Страна" следит за происходящим 19 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 176-го дня войны. На Донбассе бои продолжались по всей линии фронта - от Северска до Угледара. Харьков и область подверглись массированным обстрелам. Ударами разрушены два общежития - в Салтовском и Слободском районах. Погибли и получили ранения десятки людей. Во Львове состоялась встреча Владимира Зеленского с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и генсеком ООН Гутерришем. А в ВСУ рассказали о концентрации вражеских С-300 у границ Украины и предупредили о возможном массированном обстреле.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что ждет жителей Украины зимой и как война повлияла на будущий отопительный сезон.