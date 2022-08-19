Государственный департамент тайно предупредил конгресс США о проблемах, которыми может обернуться признание России страной - спонсором терроризма.

Об этом пишет издание Politico.

Под угрозой окажутся заключенные в Стамбуле многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна, сложнее станет и поддерживать работу в контексте ядерных материалов, предупредили чиновники Госдепа законодателей.

Полномочия по наименованию стран "спонсором терроризма" принадлежат Госдепу, однако американский сенат ранее принял резолюцию, призывающую принять такое решение, а в палату представителей внесли соответствующий законопроект.

Как писала "Страна", в России допустили разрыв дипотношений с США в случае объявления РФ страной - спонсором терроризма.

Также мы сообщали, что сейм Латвии признал Россию государством - спонсором терроризма и призвал страны ЕС "немедленно приостановить выдачу туристических и въездных виз гражданам России и Беларуси".