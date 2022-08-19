Национальный банк с 20 августа разрешил банкам продавать населению банковские металлы с физической поставкой.

Имеется в виду не безналичный металл — запись на металлическом счете, а реальные слитки, которые человек может унести из отделения. Из золота, серебра, платины или палладия.

Ранее такие бруски позволялось продавать лишь в тех отделениях банков, которые находились на территориях под угрозой захвата Россией, а с 20 числа их смогут реализовывать по всей Украине.

Это делается, чтобы снизить спрос на валюту и остановить происходящее сейчас подорожание наличного доллара, курс которого сегодня, 19 августа, превышал 41 грн/$, достигая у банков 41,25 грн/$. Нацбанк хочет, чтобы металл стал альтернативой иностранной валюте. Если население будет скупать не только доллар, но еще, скажем, золото и серебро, то валютный курс имеет шанс хотя бы немного откатиться назад.

Ранее "Страна" писала, что НБУ хочет ужесточить требования к капиталам банков, вследствие чего многие могут закрыться.

Также мы разбирались, почему курс доллара подскочил до 41 грн/$.